WTA Brisbane 2024 | Pliskova elimina Osaka Fuori le azzurre | Andreeva dominante

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si sono delineati i match degli ottavi di finale nel WTA 500 di. Un torneo che non vede più nessuna azzurra in tabellone, visto che Lucia Bronzetti e Camila Giorgi sono state sconfitte rispettivamente da Aryna Sabalenka (6-3 6-0) e Jelena Ostapenko (6-1 6-4). La bielorussa, testa di serie numero uno, se la vedrà con la cinese Lin Zhu, uscita vincitrice dall’ultimo match di giornata contro l’americana Danielle Collins (1-6 6-3 7-6). Ostapenko, invece, affronterà la ceca Karolina, che è stata protagonista di una delle sfide più belle di quest’oggi, superando in tre set in rimonta Naomicon il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. Si chiude dunque il primo torneo dal rientro per la maternità per la giapponese, che può comunque ritenersi soddisfatta per ciò che ha mostrato in campo in vista ...