Wta 500 Brisbane 2024 | fuori Giorgi e Bronzetti | dominano Ostapenko e Sabalenka

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Niente da fare per Camilae Lucia. Le due azzurre escono al secondo turno del Wta 500 di.TABELLONE AGGIORNATO Le ultime due italiane rimaste in tabellone cadono contro, rispettivamente teste di serie 3 e 1 del tabellone principale. Qualche difficoltà in più per la lettone, che è passata 6-1 6-4 in un’ora e 20 di gioco. Dopo un primo set stellare, 85% di punti vinti sulla prima di servizio con 5 ace e un incredibile 60% in risposta, la numero 12 al mondo cala, come prevedibile, di intensità nel secondo parziale e si trova sotto di un break sul 4-2. L’azzurra non riesce a trovare continuità in battuta, 53% sulla prima e 5 doppi falli, e perde due volta in fila il servizio cedendo poi per 6-4. ...