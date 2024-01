West Wing | il creatore di Sherlock Steven Moffat vuole realizzare la versione inglese

Il co - creatore di Sherlock Steven Moffat ha un sogno: realizzare una versione britannica di. Moffat ritiene l'idea "necessaria" dopo aver confessato al Times che, a suo parere, nella fiction britannica è mancato "il tentativo di prendere sul serio la politica contemporanea" . "...È davvero il caso di dare per morti cd e dvd Tutto il discorso su Friends (e sulle serie in generale, perché si nomina anchee Aaron Sorkin) è coerente con uno dei messaggi del film , e in ...Secondo Steven Moffat la fiction britannica finora non ha mai provato a prendere sul serio la politica contemporanea.Buona parte dello Star Wars che conosciamo oggi esiste grazie al gioco di ruolo della West End Games nato nel 1987 ...