West Ham | sirene arabe per Aguerd

Commenta per primo Ilha messo sul mercato Thilo Kehrer . Il difensore è stato tra i desideri anche di Napoli, Roma e Milan ma, secondo Standard , è ai dettagli con il Monaco per un prestito di sei mesi.La concorrenza di, Lipsia e soprattutto Juventus sembra ormai battuta , a meno di colpi di scena inattesi il calciatore arriverà in estate a Milano. Inter, Zielinski a zero Le cifre - ...Nayef Aguerd, difensore centrale marocchino, sta ricevendo interessamenti dalle società arabe: come riporta Sky, il West Ham non accetta soluzioni in prestito,.Tiago Pinto vuole regalare alla Roma un nuovo difensore al più presto: ecco che giocatore ha messo nel mirino nelle ultime ore.