Vogliono nascondere questa notizia | Capezzone svela il trucco dei giornaloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Danielenella sua consueta rassegna scorrettissima ci spiega quali sono i principali temi che troviamomattina sui giornali. Uno su tutti è il caso Pozzolo che di fatto è diventato la clava della sinistra per colpire il governo. Esottolinea come iche strizzano l'occhio ai progressisti usanovicenda per "processare" il governo e la maggioranza. Ma non finisce qui.evidenzia però unache su alcuni quotidiani viene nascosta o tenuta bassa: le parole di Marcello Degni della Corte dei Conti sul governo. Una serie di tweet in cui fa capire per quale schieramento tifa. Uno su tutti quello che vi abbiamo riportato su Libero in cui Degni di fatto attacca l'esecutivo sulla manovra affermando che avrebbero potuto ...