“Vogliamo l’altro conduttore” L’Eredità | prima amara per Liorni | i commenti del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ieri, 2 gennaio, Marcoha guidato lapuntata del. Un traguardo raggiunto da solo: “Non sono amico della Meloni e di nessuno anche se un domani mi piacerebbe andare al Parlamento Europeo”, aveva scherzato lanciando una frecciata bella e buona a Pino Insegno sulle colonne del Corriere della Sera. E tagliato in maniera del tutto inaspettata. Raccontava nel corso dello stesso articolo: “Stavo benissimo a Reazione a Catena, ma un giorno mi hanno proposto”. >>“Vergogna, lo hanno detto”. Bufera al Grande Fratello: Fiordaliso, Anita e Letizia choc su Beatrice: “Ora fermare tutto” “Poi magari ci cambieranno di nuovo… Ma sono onorato per avere l’opportunità di un programma storico, condotto da grandi come Fabrizio Frizzi. Ero nello studio di Reazione a Catena per l’ultima puntata. Non ...