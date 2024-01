Viterbo | uomo accoltellato in centro | il 44enne è morto in ospedale

AGI - Un uomo di 45 anni è stato accoltellato alla gola in centro a Viterbo martedì. Trasportato all'ospedale Belcolle in gravi condizioni, l' uomo è ... (agi)

L'che da ieri sera, martedì 2 gennaio, era ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione, è morto. Si tratta di un 44enne straniero, residente a. I fatti sono avvenuti nel tardo ...AGI - Undi 45 anni è stato accoltellato alla gola in centro amartedì . Trasportato all'ospedale Belcolle in gravi condizioni, l'è morto. A quanto si apprende , gli investigatori della ...Si tratta del primo femminicidio del 2024, il 71enne è accusato di delitto colposo e ai sanitari dell'ospedale di Civita Castellana ha riferito che la moglie fosse caduta dalle scale. Ma i carabinieri ...È la 71enne romana Rosa D’Ascenzo la prima vittima di femminicidio del 2024 in Italia: ecco chi è e come è morta per mano del marito Giulio Camilli, ora accusato di omicidio volontario aggravato. Lo s ...