VIDEO – Mazzocchi è del Napoli | visite mediche in corso a Villa Stuart

Calciomercato Napoli - Pasqualeè arrivato a Villa Stuart e in queste ore farà le visite mediche di rito per poi diventare ... Clicca su play per guardare ilpostato da Gianluca Di Marzio ...In un'intervista a DAZN, Pasqualeraccontò il suo particolare soprannome: Ecco il: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...Pasquale Mazzocchi è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Dopo i test di rito firmerà il contratto.Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi è arrivato a Villa Stuart e in queste ore farà le visite mediche di rito per poi diventare un nuovo giocatore della SSC Napoli. Arrivano le prime immagini del ...