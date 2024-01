VIDEO – Inter-Verona | due rientri Buchanan atteso | Inter Chat LIVE

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. Dopo la chiusura del calciomercato, la redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Manca sempre meno all’arrivo a Milano di Tajon. Domani avrà inizio l’iter burocratico e medico, fino alla firma sul contratto. Non solo calciomercato, si pensa anche al campo. ...

Lautaro Martinez bomber e trascinatore dell’ Inter con i suoi gol, ma non è l’unico presente nella top 10 scelta per racchiudere i miglior gol del ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

L'ritrova Lautaro Martinez e Federico Dimarco . La buona notizia per Inzaghi è il recupero dei ... Possibile rientro contro il Genoa Vai alla Fotogallery PLAYLISTIn questo: 'Milan, Cardinale: Odio perdere, voglio vincere' (digitare su YouTube), ci ha ... pur senza un euro e piena di debiti, nel mercato sta facendo meglio l'che vincerà questo 20 ...Grandi novità in casa Inter. Soprattutto per la gara più imminente, ovvero quella in programma il 6 gennaio a San Siro contro il Verona, valida per ...Orazio Accomando, giornalista Dazn esperto di mercato, ha riferito su X la proposta dei nerazzurri al polacco.