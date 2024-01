VIDEO – Darmian il tutto fare | l’Inter celebra il rinnovo di contratto così!

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)festeggia eildidi Matteo, avvenuto pochi giorni fa. Di seguito ilcondiviso sui canali nerazzurri. DUTTILE – Matteoè uno dei calciatori più affidabili del, grazie al quale Simone Inzaghi ha potuto risolvere numerosissimi problemi. Il jolly nerazzurro, disposto a giocare come braccetto difensivo di destra ma anche avanzato sulla fascia, ha rinnovato fino al 2025 il suo matrimonio con il club nerazzurro pochi giorni fa. Questa seraha scelto di rendere onore al calciatore italiano attraverso un, che ne sottolinea la sua duttilità e l’adattabilità. Questo ilgirato dal calciatore nerazzurro e pubblicato pochi minuti ...

Il video del gol di Matteo Darmian in Italia-Macedonia del Nord, match valevole per la penultima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024. ... (sportface)

La sfida tra Juventus e Inter, valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A, si è conclusa sul risultato di 1-1. Lo scontro scudetto si è ... (calcioweb.eu)

Matteo Darmian oggi festeggia il suo 34esimo compleanno. Anche l’ UEFA lo ha celebra to attraverso i canali social, con un VIDEO che lo ritrae in ... (inter-news)

Bisogna tornare un attimo a Juventus-Inter , dopo le polemiche (abbondantemente esagerate) per domenica a Napoli. Questo perché a Open VAR, su DAZN, ... (inter-news)

Il difensore dell' Inter , Matteo Darmian ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 a San Siro con la Real Sociedad e in vista del sorteggi o... (calciomercato)

Con l'Interha ritrovato anche la Nazionale. Cresciuto nelle giovanili del Milan, in ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie PLAYLISTGenoa - Inter, ecco ilcon gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 29 dicembre di Serie A, ... Sommer; Bisseck (89 , Pavard), Acerbi, Bastoni 6;5,5 (77 , Dumfries),...Darmian dopo il rinnovo: 'Spero di continuare così, significa tanto per me' Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter Tv dopo il rinnovo con il club nerazzurro: ...L’Inter ha rinnovato la sua promessa d’amore con Dimarco, Darmian e Mikhtaryan. TuttoSport evidenzia un particolare sul rinnovo di contratto di quest’ultimo. RINNOVI –… Leggi ...