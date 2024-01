VIDEO Corso Malta | secondo incidente in 24 ore | giovane ricoverato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un ferito per un sinistro stradale al, a 24 ore dallo schianto di un autobus proveniente dalla tangenziale. Stavolta l’si è verificato all’incrocio con via nuova Poggioreale, come informa l’ex consigliere municipale Carmine Meloro, vicepresidente del comitato di quartiere Poggioreale. A farne le spese un ragazzo, trasportato in ospedale da un’ambulanza. “Siamo alle solite perché è un incrocio pericoloso, soprattutto scendendo dalla rampa del” dice Meloro, che sui social ha pubblicato undei soccorsi. L’esponente civico sottolinea l’assenza di “un impianto disorveglianza”. E critica le scelte dell’amministrazione, perché “hanno tolto le aiuole che facevano da barriera verso l’altra ...

