VIDEO – Buchanan nuovo innesto! Inter-Verona | due accelerano | TG Flash Inter-News

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – Tajonè il primo rinforzo dell’in questo 2024. Il giocatore è atteso a Milano già nelle prossime ore. Intanto arrivano buone notizie da Appiano Gentile prima della sfida colin programma sabato 6 gennaio alle 12:30: Simone Inzaghi potrà contare sul recupero di Federico Dimarco e Lautaro Martinez. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG ...

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Buchanan può diventare a gennaio un nuovo giocatore dell’Inter: è in corso la tratta tiva con il Club Brugge . Per il laterale canadese c’è ancora ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

...destro canadeseper 7 milioni più 3 di bonus. Per i nerazzurri, sotto la gestione Marotta, sono stati numerosi i giocatori acquistati nella sessione invernale di mercato: guarda ilcon ...Formatosi in MLS con i New England Revolution,è arrivato in Europa a gennaio 2022, pagato ... 3 giocatori Hakimi Kharja Maaroufi Vai alla Fotogallery PLAYLISTMauro Icardi è la nuova idea dell'Inter. l notizia è stata tramandata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha dichiarato: "Vi do un piccolo scoop: a Milano si dice che Icardi potrebbe ...L'Inter è pronta ad accogliere Tajon Buchanan, esterno canadese del Bruges, con un contratto fino al 2028. Potrebbero esserci addii, come quello di Lucien Agoume, e da capire se ci saranno proposte pe ...