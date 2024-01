Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)3 GENNAIOORE 18:35 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLAS TANGENZIALE DAL TRATTO URBANO FINO ALL USCITA SALARIA ANCHE PER L’INCONTRO DI CALCIO DI COPPA ITALIA CHE VEDRA IN CAMPOCREMONESE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO ATTIVA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLA ZONA DEL FORO ITALICO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA SELVA CANDITA AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LE USCITE DI LAURENTINA E APPIA PER I CANTIERI AL VIA OGGI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON VIA APPIA NUOVA E LO ...