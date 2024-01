Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)3 GENNAIOORE 17:20 MARCO CILUFFO RIETI E VITERBO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE DEDICATA ALLE PROVINCE DI RIETI E VITERBO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SULL AUTOSTRADATERAMO PER RIPRISTINO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORAMAI RIMOSSO SIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA SELVA CANDITA POI SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LE USCITE DI LAURENTINA E APPIA IN USCITA DAL CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL ...