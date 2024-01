Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)3 GENNAIOORE 16.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADATERAMO PERMANGONO CODE PER RIPRISTINO DI UN VEICOLO IN FIAMME ORAMAI RIMOSSO SIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALTEZZA SELVA CANDITA POI SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LAURENTINA E APPIA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE GRATUITE FREE 1 E FREEE 2 DALLE 09.00 ALLE 21.00 E DELLA LINEA 100 DALLE 09.00 ALLE 20.00 PER I CANTIERI AL VIA OGGI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO ...