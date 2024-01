Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)3 GENNAIOORE 15.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULL AUTOSTRADATERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO 2 KM DI CODA ALTEZZA CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO DEL RESTO LA VIABILITA’ SI PRESENTA SCORREVOLE SULL INTERA RETE VIARIA DELLAUNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE PER RAGGIUNGERE IL CENTRO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE GRATUITE FREE 1 E FREEE 2 DALLE 09.00 ALLE 21.00 E DELLA LINEA 100 DALLE 09.00 ALLE 20.00 PER I CANTIERI AL VIA OGGI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON VIA APPIA NUOVA E LO SVINCOLO CON VIA ...