Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)DEL 3 GENNAIOORE 12.20 BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA VIA LAURENTINA ALTEZZA MONTE MIGLIORE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE. AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. INCOLONNAMENTI SU VIA TIBURTINA ALTEZZA TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA AL VIA OGGI SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA TRA IL KM 0+210 E IL KM 0+596 . RESTERA’ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO CON VIA APPIA NUOVA E LO SVINCOLO CON VIA VASCARELLE ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER LAVORI PRESTARE ATTENZIONE NEL REATINO ALLA CHIUSURA PARZIALE DELLA GALLERIA COLLE GIARDINO SULLA SALARIA IN ...