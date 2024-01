Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)DEL 3 GENNAIOORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA ADRIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA VIA APPIA, IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, E ALBANO LAZIALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SORA CASSINO DAL KM 38+900 AL KM 41+650. PREVISTE DEVIAZIONI DEL TRAFFICO E NUOVI LIMITI DI VELOCITA’. IL TERMINE DEI CANTIERI E’ PREVISTO PER IL 2 FEBBRAIO. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI. LA STRADA E’ CHIUSA TRA LO SVINCOLO APPIA NUOVA E LO SVINCOLO CON VIA VASCARELLE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL ...