Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2024 ore 10 | 30

DEL 3 GENNAIOORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE, CHIUSA CORSIA LATERALE IN CARREGGIATA INTERNA CON USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO PISANA. PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI. LA STRADA E' CHIUSA TRA LO SVINCOLO APPIA NUOVA E LO SVINCOLO CON VIA VASCARELLE. SULLA STRADA LICINESE, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A CURA DI ASTRAL. DALLE 8 ALLE 17, SENSO UNICO ALTERNATO CON RIDUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'. E CONTINUANO I LAVORI SULL'AUSONIA, DOVE PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, E' RISTRETTA LA CARREGGIATA AD UNA SOLA CORSIA.