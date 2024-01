“Vi diciamo perché Beatrice è uscita” Grande Fratello | la notizia più brutta arriva dallo staff

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Mettiamo in mezzo gli avvocati”., Prima quest’ultimo caso poi lasull’didal. Non c’era che d’aspettarselo daLuzzi. Non solo lei dà inevitabilmente sfoggio della sua astuzia, forza nel difendersi e nell’affrontare anche le situazioni più ingiuste e antipatiche, ma anche il suoe la dimostrazione è giunta. La frecciata all’attore e la posizione sulle ingiustizie del2023. Da quando ha fatto rientro nello spiato appartamento di Cinecittà, dopo che molti coinquilini sognavano di non vederla più in gioco per avere un briciolo di possibilità in più di vincere il2023, in maggioranza, la isolano. Neanche fosse ...