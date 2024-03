Veronica Lario demolisce l’immagine di miliardaria privilegiata | “Tutte le vessazioni che ho subito”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)rompe un silenzio che durava dal 2009, anno della separazione da Silvio Berlusconi e ci sono almeno due cose che meravigliano del suo esordio in tv, ospite di una trasmissione televisiva, A cena da Maria Latella su SkyTg24. La compostezza seppure emozionata da vera attrice che non ha dimenticato gli anni di palco scenico, e lo sguardo al futuro coniugato nell’interesse verso un argomento che sgomenta la maggior parte dei boomer. Invece la 67enne ex First Lady, parla di intelligenza artificiale e della sua start up che si occupa di giochi digitali come parla della sua passione per l’equitazione e la conduttrice Maria Latella è brava nell’accompagnarla da un argomento all’altro introducendola con garbo ai temi più dolorosi. Il tono non è mai polemico, nemmeno quando l'ex moglie del Cavaliere ricorda la battaglia in tribunale per la ...