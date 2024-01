Verona | rallenta una cessione prima dell’Inter | 2 club sullo sfondo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sarebbe in stallo una trattativa per ladi un giocatore deldel match che giocheranno gli scaligeri in casa. TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, ha subito unmento la trattativa per ladi Josh Doig dalal Torino. A seguito dei contatti avvenuti negli scorsi giorni non pare essere stato ancora raggiunto un accordo tra le due società. Per l’esterno scozzese ci sonoanche il Sassuolo e il Monza. Fonte: Sport.Sky.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...