Verona | parla l'agente di Terracciano | 'Prenderlo è come comprare quattro giocatori'

Tea pochi minuiti il tecnico del Napoli, Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza in vista della sfida contro l’Hellas Verona L'articolo ... (ilnapolista)

... dove indossa le maglie di San Zaccaria e AGSM, entrambe iscritte al campionato di Serie A. ... Il club è davvero ottimo e la sua storia recenteda sola. Quindi non vedo l'ora di lavorare ...Max Allegri pensa solo alla coppa, fornisce indicazioni sulla formazione eanche di mercato. ... Giochiamo contro una squadra la Salernitana che ha vinto ae che è in un buono stato di ...Andrea D`Amico, agente di Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di radio Serie A dove ha parlato del suo assistito, seguito con interesse da Fiorentina.Verona, salta anche quest'anno il "Brusa la vecia": al posto del falò fasci di luce e spettacolo luminoso per la Befana in piazza Bra.