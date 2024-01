Vandalizzata la sede dell’Associazione Mani Tese | Cgil | “Comune intervenga”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Solidarietà dallaNapoli e Campania per l’associazionela cuiè stata devastata la scorsa notte Napoli. Non è la prima volta che la bottega e lain piazza Cavoursono oggetto di aggressioni e furti e la scorsa notte il dramma si è ripetuto. Con una nota la segreteria dellaNapoli e Campania ha espresso la piena solidarietà ed il proprio sdegno condannando la vile azione di cui è stata vittima l’associazione che da anni è impegnata in un’area della città abbandonata al degrado ed all’incuria. “La devastazione e il furto subito dall’associazione, che da anni opera a fianco dei più deboli riaffermando i valori della solidarietà e della pace, valori che persegue anche la ...