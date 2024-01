Valencia CF | Baraja | “Non sono uno che fa matematica | non lo faccio mai”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) 2024-01-03 01:33:42 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: QPoco incline a mostrare emozioni di euforia o di sconforto, almeno in pubblico, l’allenatore del, Ruben, Mantiene il suo discorso senza eccessivi alti e bassi per tutta la stagione. Se c’è una cosa che gli è stato visto fare è essere molto esigente con i suoi giocatori. Ma dopo aver battuto il Villarreal (3-1), dopo aver aggiunto sette punti contro Barcellona, ??Rayo e Villarreal e ha 26 punti a metà stagione,tiene i piedi per terra. “Nonproprio una persona molto brava in. L’obiettivo è competere in ogni partita. Oggi era importante portare avanti il ??piano di gioco. Le sensazionibuone e ora dobbiamo ...