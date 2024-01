Vai a zappare L' errore grave ad Affari Tuoi | scoppia la rivolta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una vera e propria beffa per Ilenia e Giuseppe. La coppia di Acireale ha portato a casa ben 77 mila euro ad, il gioco dei pacchi condotto da Amedeus su Rai 1. È accaduto durante la puntata di martedì 2 gennaio. Eppure ai telespettatori la scelta dei due coniugi non è piaciuta. Ilenia e Giuseppe avrebbero potuto ottenere 200 mila euro, contenuti all'interno del loro pacco, il 14. Ilenia e Giuseppe si sono infatti ritrovati con tutti i pacchi rossi e dopo aver aperto quello di 15 mila euro è giunta l'offerta vincente da parte del dottore: 77 mila euro, poco meno del mutuo che hanno contratto durante la pandemia per acquistare casa. La coppia catanese non ha così retto e ha accettato rinunciando a proseguire con il gioco. Da qui i commenti al vetriolo su X. "Con un tabellone così - scrive un utente del web - accetti 77 Mila euro. Ma ...