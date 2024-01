“Vacanze di Natale non è un cinepanettone” | Vanzina risponde alle critiche del New York Times

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il regista: "Lenon mi riguardano" "Il mio film, 'di', non è un, dunque lenon mi riguardano. Non aggiungo altro perché non voglio alimentare alcuna polemica".così all'Adnkronos il regista Enrico, interpellato in merito al dibattito sui 'cinepanettoni' esploso dopo l'articolo del Newsulla festa

grande successo per il ritorno al cinema della commedia cult di Carlo Vanzina prodotta da Filmauro e distribuita in versione restaurata e ... (movieplayer)

Solo 200 copie in tutta Italia sono bastate al compleanno di Vacanze di Natale per sbaragliare tutta la concorrenza. Con la media spettatori più ... (liberoquotidiano)

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il mio film, 'Vacanze Natale ', non è un cinepanettone , dunque le critiche non mi riguardano. Non aggiungo altro perché ... (liberoquotidiano)

... ovvero l'intero arco delle festività, daalla Befana. L'indagine realizzata da ... Il meteo potrebbe influenzare le scelte sulleper la befana: infatti, il 54,9% di chi partirà potrebbe ...Il sessantanovenne John Travolta ha dedicato tutti i giorni di festa ai figli Ella Bleau , 23 anni, e Benjamin , 13. Il divo ha raccontato su Instagram le suein famiglia, postando auna foto coi figli scattata sulle piste da sci e a Capodanno un collage di immagini e video che inizia con uno scatto di Ella e Ben sorridenti davanti a un ...Pare infatti che la cantante abbia finto un’influenza per scappare in vacanza in Egitto con il compagno Andrea ... ha scritto. Elodie, Natale d’amore con Iannone: il video scatena i fan Elodie, ...673 mila saranno già in movimento sin da Capodanno mentre 4 milioni e 141 mila avrà programmato la vacanza lunga, ovvero l'intero arco delle festività, da Natale alla Befana. Per coloro che andranno ...