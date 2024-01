“Vacanze di Natale non è un cinepanettone” | Vanzina risponde alle critiche del New York Times

Vacanze di Natale col botto : il film del 1983 supera la Cortellesi - cos'è successo Solo 200 copie in tutta Italia sono bastate al compleanno di Vacanze di Natale per sbaragliare tutta la concorrenza. Con la media spettatori più ... (liberoquotidiano)

"Volgare". "Non mi riguarda" : scontro tra Vanzina e Nyt su Vacanze di Natale In occasione della festa per i 40 anni del film con Calà e De Sica, il New York Times ha stroncato senza mezzi termini il filone comico-natalizio ... (ilgiornale)