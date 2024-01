Vacanze di Natale col botto | il film del 1983 supera la Cortellesi | cos' è successo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Solo 200 copie in tutta Italia sono bastate al compleanno didiper sbaragliare tutta la concorrenza. Con la media spettatori più alta e ben 500mila euro di incasso nell'unico giorno di proiezione, il 30 dicembre, battendo al botteghino anche vere e proprie corazzate: dal nuovonatalizio di Pio e Amedeo Come può uno scoglio endo di oltre 15mila spettatori addirittura ilrivelazione dell'anno, C'è ancora domani di Paola, che nella giornata di sabato si è fermato a 34mila 845 ingressi contro gli oltre 51mila didi. Segno evidente del fatto che, specie nei giorni legati alle festività natalizie, ridere senza pensieri di noi stessi (e in questo caso di quello che siamo stati) resta ancora una ...

