Usa | spari fuori da moschea a Newark | ucciso imam

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – E' morto, dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco, undi unadi, in New Jersey. Lo ha riferito la tv Abc, secondo cui l'Hassan Sharif è stato portato all'ospedale universitario in condizioni critiche ed è morto qualche ora dopo. Il religioso era stato colpito alle 6

L'uomo è stato portato all'ospedale universitario in condizioni critiche ed è morto qualche ora dopo E' morto, dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco, un imam di una moschea di Newark, in ......ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine di escluderlo dalle primarie di... E ci sono statila notte scorsa alla Corte Suprema del Colorado, a Denver, dove un uomo ...E’ morto, dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco, un imam di una moschea di Newark, in New Jersey. Lo ha riferito la tv Abc, secondo cui l’imam Hassan Sharif è stato portato all’ospedale uni ...Roma, 3 gen. (askanews) – Le società statunitensi si sono affollate sul mercato delle obbligazioni convertibili alla ricerca di modi per mantenere bassi i costi degli interessi, in una rara ondata di ...