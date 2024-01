Usa | Italia e altri 10 Paesi | “Stop attacchi Houthi | rilascino navi ed equipaggi”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Il nostro messaggio è chiaro: chiediamo la fine immediata di questiillegali e il rilascio dellee deglidetenuti illegalmente". E' quanto si legge in una nota congiunta di 12, tra cuie Stati Uniti, nella quale si denunciano gli"inaccettabili e profondamente destabilizzanti" degli, che "si assumeranno la responsabilità delle conseguenze se continueranno a minacciare vite umane, l'economia globale e il libero flusso del commercio nelle viegabili della regione". "Restiamo impegnati a rispettare l'ordine internazionale basato sulle regole e siamo determinati a ritenere gli attori maligni responsabili per questie sequestri ...

Jason Momoa ha messo su pancetta in Fast X e la colpa è del cibo italiano : l’attore, in un video su Instagram, ha mostrato gli effetti che ha avuto ... (screenworld)

Inesiste un ministero dedicato al merito, ma il merito, come la guerra, si basa su un ... A proposito dell''aforisma di Clausewitz, uno dei mezzi principali che la politicaper continuare la ...... si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca dei governi di Stati Uniti, Australia, Bahrein, Belgio, Canada, Danimarca, Germania,, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda e Regno Unito. 'Non esiste ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La riceca degli economisti Finkelstein ed Einav indica che la soluzione più efficiente per la sanità pubblica è quella di separare le prestazioni che deve erogare gratuitamente da quelle che non può s ...