Uomini e Donne | Eugenio Colombo dopo essere stato avvistato con Francesca Del Taglia svela come stanno davvero le cose tra loro

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L’ex tronista diha smentito i rumor su un ritorno di fiamma conDel. Lastoria d’amore, nata nello studio del dating show di Canale 5, è proseguita per nove anni, fino a settembre 2022, quandoedhanno annunciato la rottura. I due, che insieme hanno avuto due figli, successivamente si sono legati ad altre persone.si è fidanzata con Federico Fiorentino, ma larelazione è terminata poco tempo fa. Dal canto suo,ha avuto diversi flirt, da quello con l’ex Dama del Trono Over Pamela Barretta a quello con Greta Rossetti – della quale ha parlato recentemente non escludendo un ritorno di fiamma – e, ...