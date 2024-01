Università di Harvard | si dimette la presidente Claudine Gay dopo le accuse di antisemitismo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)Gay si è dimessa da rettrice dell’di, una delle più importanti e prestigiose negli Stati Uniti e nel mondo. Nelle ultime settimane Gay aveva subito molte pressioni affinché sisse, soprattutto da alcuni politici statunitensi e dalla comunità ebraica di, che ritenevano non avesse preso posizioni abbastanza nette contro gli episodi diavvenuti nelledel paese dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e il gruppo armato radicale palestinese Hamas. Le dimissioni sono arrivate anche in seguito alledi plagio per il contenuto dei suoi lavori accademici. Il suo mandato, prima donna afroamericana alla testa dell’ateneo, è stato il più breve della storia ...

