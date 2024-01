United Cup | l’Italia sbatte sulla Francia ed esce | 3-0 transalpino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si conclude alla fase a gironi il percorso delnelleCup di tennis. Dopo la sconfitta subita per mano della Germania per 2-1 nella prima giornata, nella notte è arrivata anche quella per via dellaper 3-0. Niente da fare dunque per Sonego, Paolini e il duo Brancaccio-Cobolli, usciti tutti sconfitti dalle rispettive sfide. Dal canto suo lainvece ha chiuso al primo posto il proprio girone e ora si prepara ad affrontare la Norvegia. Andiamo a ripercorrere quello che è successo nella notte.Cup, Italia fuori: lavince 3-0 Crediti foto: FITP FacebookUna sconfitta netta su tutti i piani che lascia a terra. Non è ancora nella miglior condizione Lorenzo Sonego, battuto da Adrian Mannarino con un doppio 6-4, e ...