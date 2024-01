United Cup | Italia-Francia 0-2 | Jasmine Paolini lotta da leonessa | ma si arrende a Garcia Azzurri fuori

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel singolare femminile del tie tra, valido per il Gruppo D dellaCup 2024 di tennis, giocato a Sydney, in Australia, la transalpina Carolinepiega l’azzurracon lo score di 6-4 5-7 6-4 in due ore e diciotto minuti, e consegna il punto del 2-0 ai francesi, che vincono il raggruppamento e volano ai quarti. L’abbandona la competizione, mentre la Germania resta in corsa per il posto di miglior seconda dei gironi giocati a Sydney: la Croazia è eliminata nel confronto con i tedeschi, i quali ora devono guardare all’esito del Gruppo B per un’eventuale qualificazione ai quarti. Nel primo set si nota la differente cilindrata tra le due giocatrici: la francese gestisce meglio le alte velocità e nello scambio di forza ha la ...

Novak Djokovic ha sorpreso tutti in conferenza stampa lunedì in Australia , quando ha augurato a tutti un Felice Anno Nuovo in cinese, dopo che la Serbia ha sconfitto la Cina per 2 - 1 alladi Perth. I suoi compagni di squadra sono scoppiati a ridere increduli. "Felice anno nuovo. Come state Grazie per il vostro sostegno. Ti amo, Cina, amica mia", ha detto il tennista a un ...Atp Tennis Un confronto diretto da dentro o fuori. L'Italia non deve farsi troppi calcoli nell'ultimo match del gruppo D diper proseguire il cammino nella competizione che si sta tenendo nelle città di Sydney e Perth. La formazione azzurra, che all'esordio si è arresa per 2 - 1 alla Germania di Alexander Zverev ...Nel singolare femminile del tie tra Italia e Francia, valido per il Gruppo D della United Cup 2024 di tennis, giocato a Sydney, in Australia, la transalpina Caroline Garcia piega l'azzurra Jasmine Pao ...Alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney l’Italia è stata battuta 2-0 dalla Francia nella sesta giornata della United Cup 2024 , il torneo per nazioni ...