United Cup | clamorosa sconfitta per Djokovic contro l’avversario che fu travolto da Sinner in Coppa Davis

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sorpresaalla Rac Arena di Perth in occasione del primo match valevole per il quarto di finale tra Serbia e Australia nellaCup 2024 di tennis. Novak, dopo aver collezionato una sequenza di 43 vittorie consecutive in Australia, ha infatti persoil beniamino locale Alex De Minaur con un duplice 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Il numero uno al mondo, che aveva vinto nettamente (6-2 6-1 6-2) l’unico precedente tra i due andato in scena l’anno scorso agli ottavi degli Australian Open 2023, ha pagato dazio evidenziando ancora dei fastidi al polso emersi già nella partita dell’altro giornoil ceco Jiri Lehecka. Un problema fisico tutto da valutare in vista del primo Major della stagione. Nole torna dunque a perdere un inufficiale sul ...