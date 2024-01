United Cup 2024 | tabellone e accoppiamenti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ile glidellaCup, torneo a squadre in programma in Australia. Dopo la fase a gironi, nella terra dei canguri è tempo di fase a eliminazione diretta, in cui rimarranno in corsa otto nazioni (le sei vincitrici dei gironi e le due migliori seconde – una a Sydney e una a Perth). A seguire le squadre resteranno quattro e poi due, le due che si contenderanno il titolo nella finalissima. Ai nastri di partenza anche l’Italia, che si affida a Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, inserita nel gruppo D con Francia e Germania. Di seguito, ecco ile glidei quarti di finale, delle semifinali e della finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA MONTEPREMI LE SQUADRE E I GIOCATORI Quarti di finale – ...

Novak Djokovic ha spiegato l'entità del problema al polso, e le immediate prospettive, dopo la sconfitta in, la prima per lui in terra australiana dall'Australian Open 2018. Nella ...'È uno di quei giorni in cui non ti senti al meglio' - ha detto Djokovic, che guarda già avanti: 'il focus si sposta su Melbourne, dove voglio essere al massimo' La notizia del giorno è sicuramente la ...Cade l'imbattibilità australiana di Novak Djokovic che, dopo una serie di 43 vittorie consecutive nella terra dei canguri, perde a sorpresa nella United Cup a opera dell'idolo di casa, Alex De Minaur, ...L'Australia confeziona una bella impresa davanti al pubblico casalingo della Rac Arena di Perth e sconfigge per 3-0 la Serbia nel secondo quarto di finale della United Cup 2024 di tennis, seconda ediz ...