United Cup 2024 | Polonia e Australia avanzano in semifinale | spicca la vittoria di de Minaur su Djokovic

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nei primi due quarti di finale dellaCuplae l’staccano il pass per la. La formazione polacca ha superato con un netto 3-0 la Cina grazie ai successi in due set di Hubert Hurkacz, 6-3 6-4 a Zhizhen Zhang, e Iga Swiatek, 6-2 6-3 a Qinwen Zheng. Nel doppio conclusivo la coppia formata da Zielinski e Piter ha avuto la meglio su Sun e You al super tie break per 6-3 5-7 10-7. Laattende ora la vincitrice del quarto di finale Francia-Norvegia. Agguanta laanche la compaginena, che parte alla grande grazie ad Alex de, che a sorpresa batte il numero 1 del mondo Novakcon un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Prova solidissima al ...

