United Cup 2024 | l’Australia sconfigge 3-0 la Serbia di Novak Djokovic e vola in semifinale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)confeziona una bella impresa davanti al pubblico casalingo della Rac Arena di Perth eper 3-0 lanel secondo quarto di finale dellaCupdi tennis, seconda edizione della manifestazione per squadre nazionali miste, aspettando adesso inla vincente del confronto in programma domani tra Grecia e Germania. A conti fatti si è rivelato cruciale il primo atto del tie, in cui il beniamino locale Alex De Minaur ha messo fine alla striscia di 43 successi consecutivi down under (sul suolo australiano) di. Il nativo di Sydney, numero 12 del ranking mondiale, ha battuto con un duplice 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco il n.1 al mondo (condizionato probabilmente da alcuni fastidi al ...

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha dato prova delle sue conoscenze linguistiche in Australia quando, durante una conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cina in, una giornalista gli ha chiesto di augurare buon anno ai tanti tifosi cinesi del serbo, suggerendogli la frase da dire. Ma Djokovic ha lasciato tutti di stucco snocciolando una frase molto ...Auger - Aliassime dà forfait per il singolare ma gioca il doppio Doppio successo per la Grecia nella sfida con il Canada nella. Dopo il forfait di Felix Auger - Aliassime , i canadesi ...L'Australia confeziona una bella impresa davanti al pubblico casalingo della Rac Arena di Perth e sconfigge per 3-0 la Serbia nel secondo quarto di finale della United Cup 2024 di tennis, seconda ediz ...United Cup - Djokovic preoccupato per il polso: "Ho sentito dolore nel riscaldamento, spero non sia niente di serio" ...