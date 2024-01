United Cup 2024 | la Grecia supera per 3-0 il Canada e conquista i quarti di finale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Laè l’ultima nazione a staccare il biglietto per ididellaCup. Serviva assolutamente una vittoria agli ellenici contro il, con Tsitsipas e compagni che si sono imposti per 3-0. Lasi è portata al primo posto in classifica davanti al Cile e ai nordamericani, qualificandosi per la fase ad eliminazione diretta, dove affronterà la Germania. Il primo punto di giornata lo ha portato uno Stefanos Tsitsipas, che non ha avuto assolutamente problemi contro Steven Diez, numero 314 della classifica mondiale. Il numero sei del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Fondamentale per laè stato poi il successo di Maria Sakkari contro Leylah Fernandez. La greca ...

