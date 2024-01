United Cup 2024 | Italia-Francia 0-1 | Sonego piegato da un Mannarino perfetto a Sydney

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non è iniziata bene per i colori azzurri la sfida contro la, valida per il Gruppo D dellaCup. Sul campo della Ken Rosewall Arena di(Australia) Lorenzo(n.46 del mondo) è stato sconfitto da Adrian(n.22 ATP). Affermazione chiara del transalpino con il punteggio di 6-4 6-4.ha espresso un livello di gioco molto alto, facendo la differenza specialmente con il rovescio e disinnescando le armi dell’no: il servizio e il dritto., infatti, non è stato in grado di costruirsi alcuna palla break nel corso della partita. Di conseguenza, la compagine francese guida 1-0 e ora spetterà a Jasmine Paolini tenere a galla le sorti della formazione tricolore nella competizione. Un ko ...

Novak Djokovic ha sorpreso tutti in conferenza stampa lunedì in Australia , quando ha augurato a tutti un Felice Anno Nuovo in cinese, dopo che la Serbia ha sconfitto la Cina per 2 - 1 alladi Perth. I suoi compagni di squadra sono scoppiati a ridere increduli. "Felice anno nuovo. Come state Grazie per il vostro sostegno. Ti amo, Cina, amica mia", ha detto il tennista a un ...Atp Tennis Un confronto diretto da dentro o fuori. L'Italia non deve farsi troppi calcoli nell'ultimo match del gruppo D diper proseguire il cammino nella competizione che si sta tenendo nelle città di Sydney e Perth. La formazione azzurra, che all'esordio si è arresa per 2 - 1 alla Germania di Alexander Zverev ...Non è iniziata bene per i colori azzurri la sfida contro la Francia, valida per il Gruppo D della United Cup 2024. Sul campo della Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) Lorenzo Sonego (n.46 del mon ...Si giocherà nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio. Sonego e compagni pronti all'impresa per proseguire il cammino nella competizione ...