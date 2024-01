Un' avventura di carta | la vita libraria di Giovanni Floris

È la pietra d'angolo di un'intellettuale che finisce per legare chi era lì quel giorno, ... "In questa storia tra la ragione e il torto non c'era neanche lo spessore di un foglio di". È ......un po' improbabili che hanno il grande desiderio di mettere il naso in affari che sullanon ... Detective improvvisati per nulla abituati all', i due si lanciano infatti in un'indagine che ...Una biblioteca può assomigliare alle linea della vita, che per ognuno di noi non è mai una sola Una biblioteca può assomigliare alle linea della vita, che per ognuno di noi non è mai una sola, ma è vi ..."Il mondo di carta" è un approfondito saggio sull'attuale mondo dell'informazione, dalla straordinaria avventura del libro e del giornale, ai caratteri mobili dell'era digitale (Giuseppe Marchetti ...