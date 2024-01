Una cosa mai vista prima Affari tuoi | parte l' insulto su Giuseppe e Ilenia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Adva in onda un'altra puntata che, diciamocelo, ha dell'incredibile. Dopo le mosse di Massimo che rifiutato 77mila euro offerti dal dottore per portare poi a casa un bel pacco con zero euro, ecco che nella puntata andata in onda martedì 2 gennaio, di fattostupiscono (pure loro) il pubblico. La partita corre via senza intoppi e la coppia addirittura si ritrova con il lato blu dei pacchi completamente vuoto e ha solo l'imbarazzo di scelta tra i pacchi rossi da aprire. Ci sono premi in palio da 300mila euro, 200mila e così via. Insomma il bottino ghiotto è ancora lì, tutto da incassare. Ma è qui che si consuma una scelta davvero senza precedenti. Il dottore che ha fiutato l'aria offre ben 77mila euro che vengono subito accettati da. Ma la gara non è finita e così si ...