Una 70enne muore dopo 5 ore di attesa al pronto soccorso | fatale un malore prima di essere visitata

settantenne di Agrigento è morta al pronto soccorso, dopo oltre 5 ore di attesa. La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo la denunce dei familiari nei confronti dell'...... per 'femminicidi' si intendono tutti quei casi in cui, con sostanziale certezza, un partner, ex o un altro soggetto hanno uccisodonna per desiderio di possesso o incapacità di accettare...Una settantenne di Agrigento è morta all'ospedale San Giovanni di Dio, dopo oltre 5 ore di attesa: la donna ha avvertito un malore mentre aspettava di essere visitata.Deceduta una donna di 70 anni dopo essersi recata al pronto soccorso; avrebbe aspettato oltre 5 ore prima di essere visitata.