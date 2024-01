Un ristorante di Singapore serve petto di pollo ottenuto da carne coltivata

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ac’è una grande novità mondo della ristorazione, e la protagonista è lain laboratorio. Huber’s Butchery and Bistro è il primoal mondo a inserire questa opzione nel suo menu. Il creatore di questadel futuro è la società californiana Eat Just, che definisce il suo prodotto etico e sostenibile, senza dover rinunciare al gusto autentico della. Nonostante la curiosità dei clienti di Huber’s, il percorso verso la diffusione su larga scala dellaè ancora complesso. La novità nella gastronomia di: lain laboratorio Eat Just è stata l’unica azienda a ottenere l’approvazione delle autorità di...

... terra di contaminazioni e bacino di ottimi cuochi (sino a quando non vanno ao in Europa)... Il successo del Central, degli chef Virgilio Martínez e Pia Leon, incoronato Migliordel ...Leggi Anche, undi carne coltivata: 'Siamo i primi al mondo' Leggi Anche Carne coltivata, Mattarella firma ddl ma governo attende verifica Ue 'Abbiamo principalmente due linee di ...Migliaia di luci colorate hanno colorato i cieli in un affascinante spettacolo pirotecnico a ritmo di musica alle 18 ora italiana «Ho dimenticato lo zaino al ristorante, i camerieri il giorno dopo mi ...Quest’ultimo ha enfatizzato il vasto potenziale dello spazio come ambito per consolidare le relazioni economiche e accademiche tra Italia e Singapore, auspicando un incremento della collaborazione ...