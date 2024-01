Un posto al sole | anticipazioni | Diego prende una decisione su Ida

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Svolta in arrivo ad Unal. Stando allerelative ai prossimi episodi, infatti,Giordano deciderà di vederci chiaro sulla misteriosa scomparsa di Ida e si metterà sulle tracce della ragazza. Ricordiamo che Marina e Roberto, indispettiti dall'atteggiamento della giovane polacca, decisa ad affermare il proprio ruolo di madre del piccolo Tommaso, e preoccupati per il legame che ha instaurato con, si sono recati con lei in Polonia con un piano ben congegnato. I due coniugi, in particolare, hanno stretto un diabolico accordo con la zia della ragazza e, in cambio di un'ingente somma di denaro, l'hanno convinta ad obbligare Ida a rimanere in Polonia con la sua famiglia per accudire il padre ammalato. La ragazza, a quel punto, ha dovuto permettere a Marina e a Roberto di ...