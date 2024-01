Ultime Notizie Roma del 03-01-2024 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si riapre il caso di Liliana Risi novich il sostituto procuratore Maddalena gargia titolare del procedimento ha disposto con la procedura di accertamento tecnico non ripetibile il conferimento a un collegio di consulenti dell’incarico di riso della salma lo annuncia in una nota Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo la riesumazione è stata segnalata come opportuna dal antropologa Forense Cristina Cattaneo alla quale la procura aveva dato l’incarico di redigere una perizia medico legale per fare chiarezza sulla morte di resinovic la 63 enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 è trovata morta il 5 gennaio 2022 e allarme smog adove livelli di pm10 le polveri sottili sulla concentrazione del particolato nella giornata del primo gennaio hanno ...