Ultime Notizie Roma del 03-01-2024 ore 08 | 10

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in la guerra in Medio Oriente in un raid sperato contro una Roccaforte dentro la Beirut in Libano l’esercito italiano ucciso numero 2 di amato alla auguri movimento fondamentalista conferma L’assassinio gigante che l’idea è stata uccisa in un vile attacco azionista fonti arabi parlano di stop negoziali dopo la sua morte la fa sapere che l’uccisione via lavori non resterà impunita l’esercito italiano stiamo in stato di allerta elevata dura presa di posizione Anche da parte della Gea di islamica Israele pagherà il prezzo dei suoi crimini afferma a San Mattia membro dell’ufficio politico del gruppo l’esercito annuncia che i combattimenti proseguiranno a gas per tutto ildopo che anche noi teniamo aveva detto che la guerra sarebbe proseguita per altri ...