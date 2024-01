UK | Hogwarts Legacy batte FIFA dopo 10 anni di dominio in classifica

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) –è stato il videogioco fisico più venduto nel Regno Unito nel 2023, superando il titolo di calcio EA Sports FC 24: non succedeva da dieciche la serievenisse surclassata.è stato lanciato a febbraio su PS5, PC e Xbox Series S e X, mentre il gioco di calcio di EA è stato lanciato a settembre. Le vendite disono state per la maggior parte su PS5, che ha rappresentato oltre la metà delle vendite del gioco quest’anno. La seconda piattaforma più grande è stata PS4, seguita da Nintendo Switch. La versione PS4 è arrivata a maggio, mentre quella per Nintendo Switch è stata pubblicata a novembre. Nel 2023 sono stati venduti 12,76 milioni di videogiochi in versione fisica nel Regno ...

STEAM AWARDS 2024 Gioco dell'anno: Baldur's Gate 3 Gioco VR dell'anno: Labyrinthine Atto d'amore: Red Dead Redemption 2 Miglior gioco su Steam Deck:Meglio in compagnia: Lethal ...Tra i giochi distribuiti quest'anno troviamo, Baldur's Gate 3, Call of Duty: Modern Warfare III, Sons of the Forest e Starfield , con i primi tre che dovrebbero verosimilmente ...(Adnkronos) – Hogwarts Legacy è stato il videogioco fisico più venduto nel Regno Unito nel 2023, superando il titolo di calcio EA Sports FC 24: non succedeva da dieci anni che la serie FIFA venisse su ...GFK ha pubblicato quest'oggi la classifica dei giochi in edizione fisica più venduti in Regno Unito la scorsa settimana, l'ultima dell'anno, ed è tempo di fare qualche bilancio.