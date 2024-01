Udinese-Napoli | trattative incorso per Samardizc

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Procede la trattativa traper Samardzic con qualche piccolo intoppo Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’accordo con il serbo Lazar Samardzic per il suo trasferimento asi sarebbe un pochino allungato anche se le volontà sia degli azzurri che dell’sarebbero quelle di concludere definitivamente la trattativa. Ancora in trattativa sull’offerta Se da una parte il patron delha messo sul tavolo l’offerta di 20+5 i friulani ne hanno chiesti ben 27. La richiesta azzurra è di 2mln netti a stagione la richiesta dell’agente del giocatore oscilla tra i 2,5 e i 3mln ai quali si aggiunge il nodo sui diritti d’immagine da sciogliere. Tra i due litiganti… Anche la Lazio avrebbe mostrato un certo interesse verso il giocatore ma non intimorisce più di ...

